Best of Milwaukee Web Award Finalists

<p> </p> <p>And here are the finalists for the Shepherd's 2012 Best of Milwaukee Web Awards. Be sure to come and see the winners at our <a target="_blank" href="/flex-219-2012bomw.html">party, next week Tuesday! </a><br /><br /></p> <h1>Blogs</h1> <p> </p> <p><br /><strong>News Blog</strong><br /><br />A Sinner Observes by Lester Schultz</p> <p>Between The Bars</p> <p> </p> <p> </p> <p>School Matters Milwaukee<br /><br /><strong>Fashion Blog</strong><br /><br />Cream City and Sugar</p> <p>MODA3</p> <p> </p> <p> </p> <p>HypeMKE.com<br /><br /><strong>Arts Blog</strong><br /><br />Art vs. Craft</p> <p>ArtTastic.com </p> <p> </p> <p> </p> <p>Local Trolley<br /><br /><strong>Music Blog</strong><br /><br />Seizure Chicken</p> <p>Localplaylist.com</p> <p> </p> <p> </p> <p>Milwaukee UP<br /><br /><strong>Sports Blog</strong><br /><br />MillerParkDrunk.com</p> <p>Disciple of Uecker</p> <p> </p> <p> </p> <p>BrewCrewBall.com<br /><br /><strong>Personal Blog</strong><br /><br />The Parkland Project</p> <p>Cream City and Sugar</p> <p> </p> <p> </p> <p>PipeDreamsReal.com<br /><strong><br />Politics Blog</strong><br /><br />Cognitive Dissidence</p> <p>Blogging Blue</p> <p> </p> <p> </p> <p>"A Sinner Observes" by Lester Schultz<br /><br /><strong>Food Blog</strong><br /><br />Wisconsin Foodie</p> <p>Burp! (eatatburp.com)</p> <p> </p> <p> </p> <p>YourMilwaukeeDining.com<br /><br /><strong>Neighborhood Blog</strong><br /><br />BetweenTheBarsMilwaukee.com</p> <p>SouthMilwaukeeBlog.com</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>Cream City and Sugar<br /><br /></p> <h1>Social Media</h1> <p><br /><strong>Online University</strong><br /><br />Marquette University</p> <p>WCTC</p> <p> </p> <p> </p> <p>Cardinal Stritch University<br /><br /><strong>Favorite Twitterer</strong><br /><br />@DudeFoods</p> <p>@HouseofBrew</p> <p> </p> <p> </p> <p>@EatMKE<br /><br /><strong>Funniest Twitterer</strong><br /><br />@DudeFoods</p> <p>@bootyp</p> <p> </p> <p> </p> <p>@edcetera<br /><br /><strong>Most Compulsive Twitterer</strong><br /><br />@bootyp</p> <p>@JCPoppe</p> <p> </p> <p> </p> <p>@Sawaboof<br /><br /><strong>"Fake" or Imposter Twitterer</strong><br /><br />@MillerParkHawk</p> <p>@thebusbandit</p> <p> </p> <p> </p> <p>@govwalkernot<br /><br /><strong>Best Use of Twitter to Promote a Business</strong><br /><br />@AJBombers</p> <p>@MeetMeme</p> <p> </p> <p> </p> <p>@pitabros<br /><br /><strong>Best Use of Facebook to Promote a Business</strong><br /><br />Point Fish Fry & A Flick</p> <p>EatMKE</p> <p> </p> <p> </p> <p>AJ Bombers<br /><br /><strong>Video Production for the Web</strong><br /><br />Mindpool </p> <p>Tanner-Monagle</p> <p> </p> <p> </p> <p>High Frequency Media<br /><br /><strong>Flickr Pool<br /></strong><br />Cream City Milwaukee</p> <p>High Frequency Media </p> <p> </p> <p> </p> <p>Guess Where Milwaukee!<br /><br /><strong>Local Tumblr</strong><br /><br />Fine Line Magazine</p> <p>Fuck Yeah Brew City</p> <p> </p> <p> </p> <p>MilkDoesABodyGood<br /><strong><br />Band/Musician Online Presence</strong><br /><br />IFIHADAHIFI</p> <p>Call Me Lightning </p> <p> </p> <p> </p> <p>Fatty Acids<br /><br /><strong>Locally Built iPhone App</strong><br /><br />Wisconsin Humane Society</p> <p>Shindig</p> <p> </p> <p> </p> <p>Red Letter Media<br /><br /></p> <h1>Websites</h1> <p> </p> <p><br /><strong>Nightlife Site</strong><br /><br />Do414.com </p> <p>OnMilwaukee.com</p> <p> </p> <p> </p> <p>mkescene.com<br /><br /><strong>Music Venue Site</strong><br /><br />Pabst/Turner/Riverside</p> <p>Cactus Club</p> <p> </p> <p> </p> <p>The Rave<br /><br /><strong>Restaurant Site</strong><br /><br />Milwaukee Cupcake Company</p> <p>Smoke Shack</p> <p> </p> <p> </p> <p>Classic Slice<br /><br /><strong>Best Designed Site</strong><br /><br />Pabst/Turner/Riverside</p> <p>Red Hat Collaborative</p> <p> </p> <p> </p> <p>EatMKE.com<br /><br /><strong>Local Activism Site</strong><br /><br />Growing Power</p> <p>Urban Milwaukee</p> <p> </p> <p> </p> <p>Milwaukee County First<br /><br /><strong>Radio Station Site</strong><br /><br />88.9 Radio Milwaukee</p> <p>FM 1021</p> <p> </p> <p> </p> <p>FM 106.1<br /><br /><strong>TV Station Site</strong><br /><br />fox6now.com</p> <p>todaystmj4.com</p> <p>wisn.com <br /></p>