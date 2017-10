Restaurants Open on New Years

× Expand Thinkstock

Looking to hit the town on New Years? Then check out the Shepherd ’s guide to restaurants open for business.

Restaurants Holiday Guide

RSVP is required for most; contact establishment for specific hours.

Key:

CE: Open Christmas Eve

CD: Open Christmas Day

NE: Open New Year’s Eve

ND: Open New Year’s Day

Alioto's

CD, NE

414-476-6900

Bartolotta Restaurants

Bacchus, Lake Park Bistro, Harbor House, Joey Gerard's, Mr. B's Steakhouse and The Rumpus Room

NE

414-258-7885

BRAVO! Cucina Italiana

CE, NE, ND

262-785-0858

Buca di Beppo

CE, CD, NE, ND

414-224-8672

Carini's LaConca d'Oro

Carry-out only CE, CD, NE

414-963-9623

CLEAR Bar & Lounge

NE, ND, CE, CD

414-276-8686

Cooper's Hawk Winery & Restaurants

Pre-New Year's Eve Party, Dec. 30

262-785-9463

Crazy Water

CE, NE

414-6452606

IL MITO Trattoria e Enoteca

CE, NE

414-443-1414

Kanpai

CE, NE

414-220-1155

Karl Ratzsch’s

CD, NE

414-276-2720

Kil@wat

CD, NE, ND

414-276-8686

Mader's

CE, CD, NE, ND

414-271-3377

Maggiano's Little Italy

CE, NE

414-978-1000

Mason Street Grill

CE, CD, NE, ND

414-298-3131

McCormick & Schmick’s

CE, CD, NE, ND

414-475-0700

Milwaukee ChopHouse

CE, NE

414-226-2467

Monarch Lounge

NE

414-271-7250

Old Town Serbian Gourmet Restaurant

CE, CD, NE

414-672-0206

O’Lydia's Bar & Grill

CE, CD, NE, ND

414-271-7546

Potawatomi Casino & Hotel Restaurants

The Buffet, Dream Dance Steak, The Fire Pit Sports Bar & Grill, Locavore, RuYi, Wild Earth and Cucina Italiana

CE, CD, NE, ND

800-729-7244

Rodizio Grill Brazilian Steakhouse

CE, NE, ND

414-431-3106

Saz’s State Room

CE, NE

414-453-2410

Smyth Restaurant

CD, NE

414-831-4615

The Delafield Hotel’s Andrew’s Restaurant

CE, CD, NE, ND

262-646-1620

The Packing House

CE, CD, NE, ND

414-483-5054

Ward's House of Prime

Pick-up only CE (orders must be placed by Dec. 23)

Milwaukee: 414-223-0135

Delafield: 262-622-3022

Wasabi Sushi Lounge

CE, NE

262-780-0011