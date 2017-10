The Second Annual Best of Milwaukee Web Awards Winners

Last year expressmilwaukee.com, the sister website of the <em>Shepherd Express</em>, created the Best of Milwaukee Web Awards to honor the city's best websites, blogs, social media pioneers and technological innovators, as well as the online personalities that keep us informed (or the ones that just give us something funny to read when we should probably be working). Our goal was to celebrate the city's online culture, and to recognize the people who are using the Internet to advance independent businesses, local artists and deserving causes. Collectively, these self-starters complement the <em>Shepherd Express </em>and expressmilwaukee.com in helping us make Milwaukee a better-informed, tighter-knit and just plain more fun community.<br /><br />This year we again called on our expressmilwaukee.com readers to vote for their favorite online presences, and once again they did not disappoint. This year's Best of Milwaukee Web Awards winners are a nearly equal mix of repeat champions and new faces, and they include a handful of blogs and websites that weren't even around when we launched these awards last year but have already made an impression. Once again, <strong>the <em>Shepherd Express</em> and expressmilwaukee.com were ineligible for these awards</strong>—we'd have an unfair advantage, since expressmilwaukee.com was hosting these awards—but we do hope you'll visit our site for daily news, arts and music coverage, and we're sure you'll find at least a few new favorite sites to bookmark in this list of winners and runners-up.<br /><br /> <p> </p> <p align="center" style="text-align: center;"><strong>Blogs<br /><br /></strong></p> <p> </p> <p><strong>News Blog<br /><br /></strong></p> <p><a target="_blank" href="http://www.whitefishbaynow.com/blogs/communityblogs/a_sinner_observes.html">"A Sinner Observes" by Lester Schultz</a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a target="_blank" href="http://betweenthebars.typepad.com/">Between the Bars</a></p> <p><a target="_blank" href="http://schoolmattersmke.com/">School Matters MKE</a><br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Fashion Blog<br /><br /></strong></p> <p><a target="_blank" href="http://creamcityandsugar.blogspot.com/">Cream City and Sugar</a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a target="_blank" href="http://www.moda3.com/">MODA3</a></p> <p><a target="_blank" href="http://hypemke.com/">HypeMKE.com</a><br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Arts Blog<br /><br /></strong></p> <p><a target="_blank" href="http://artvscraftmke.blogspot.com/">Art vs. Craft</a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a target="_blank" href="http://www.artmilwaukee.com/">ART Milwaukee</a></p> <p><a target="_blank" href="http://localtrolley.com/">Local Trolley</a><br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Music Blog<br /><br /></strong></p> <p><a href="http://www.seizurechicken.com/" target="_blank">Seizure Chicken</a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a href="http://www.localplaylist.com/" target="_blank">Localplaylist.com</a></p> <p><a href="http://www.onmilwaukee.com/myOMC/authors/jcpoppe" target="_blank">Milwaukee UP</a><br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Sports Blog<br /><br /></strong></p> <p><a href="http://www.millerparkdrunk.com/" target="_blank">Miller Park Drunk</a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a href="http://disciplesofuecker.com/" target="_blank">Disciples of Uecker</a></p> <p><a href="http://www.brewcrewball.com/" target="_blank">Brew Crew Ball<br /><br /></a></p> <p> </p> <p><strong>Personal Blog<br /><br /></strong></p> <p><a target="_blank" href="http://theparklandproject.blogspot.com/">The Parkland Project</a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a target="_blank" href="http://creamcityandsugar.blogspot.com/">Cream City and Sugar</a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.pipedreamsreal.com/">PipeDreamsReal.com</a><br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Politics Blog<br /><br /></strong></p> <p><a target="_blank" href="http://cognidissidence.blogspot.com/">Cognitive Dissidence</a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a target="_blank" href="http://bloggingblue.com/">Blogging Blue</a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.whitefishbaynow.com/blogs/communityblogs/a_sinner_observes.html">"A Sinner Observes" by Lester Schultz</a><br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Food Blog<br /><br /></strong></p> <p><a target="_blank" href="http://wisconsinfoodie.com/">Wisconsin Foodie</a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a target="_blank" href="http://www.eatatburp.com/">Burp! (eatatburp.com)</a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.yourmilwaukeedining.com/">YourMilwaukeeDining.com</a><br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Neighborhood Blog<br /><br /></strong></p> <p><a target="_blank" href="http://betweenthebars.typepad.com/">Between the Bars</a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a target="_blank" href="http://southmilwaukeeblog.com/">SouthMilwaukeeBlog.com</a></p> <p><a target="_blank" href="http://creamcityandsugar.blogspot.com/">Cream City and Sugar<br /></a><br /></p> <p> </p> <p align="center" style="text-align: center;"><strong>Social Media<br /><br /></strong></p> <p> </p> <p><strong>Favorite Twitterer<br /><br /></strong></p> <p>@DudeFoods<br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p>@HouseofBrew</p> <p>@EatMKE<br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Funniest Twitterer<br /><br /></strong></p> <p>@DudeFoods<br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p>@bootyp</p> <p>@edcetera<br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Most Compulsive Twitterer<br /><br /></strong></p> <p>@bootyp<br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p>@JCPoppe</p> <p>@Sawaboof<br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>"Fake" or Impostor Twitterer<br /><br /></strong></p> <p>@MillerParkHawk<br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p>@thebusbandit</p> <p>@govwalkernot<br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Best Use of Twitter to Promote a Business<br /><br /></strong></p> <p>@AJBombers<br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p>@MeetMeme</p> <p>@pitabros<br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Best Use of Facebook to Promote a Business<br /><br /></strong></p> <p><a href="https://www.facebook.com/FishFryAndAFlick" target="_blank">Point Fish Fry & A Flick</a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a href="https://www.facebook.com/EatMKE" target="_blank">Eat MKE</a></p> <p><a href="https://www.facebook.com/AJBombersMKE" target="_blank">AJ Bombers</a><br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Video Production for the Web<br /><br /></strong></p> <p><a href="http://www.mindpoollive.com/" target="_blank">Mindpool </a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a href="http://www.tannermonagle.com/">Tanner-Monagle</a></p> <p><a href="http://highfrequencymedia.com/" target="_blank">High Frequency Media</a><br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Flickr Pool<br /><br /></strong></p> <p><a href="http://www.flickr.com/groups/creamcitymilwaukee/" target="_blank">Cream City Milwaukee</a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a href="http://www.flickr.com/groups/1108309@N21/pool/" target="_blank">High Frequency Media </a></p> <p><a href="http://www.flickr.com/groups/guesswheremilwaukee/pool/with/1393556280/" target="_blank">Guess Where Milwaukee!</a><br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Local Tumblr<br /><br /></strong></p> <p><a href="http://www.tumblr.com/tagged/fine line magazine" target="_blank">Fine Line Magazine</a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a target="_blank" href="http://fuckyeahbrewcity.tumblr.com/">Fuck Yeah, Brew City</a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.tumblr.com/tagged/milk-does-a-body-good">MilkDoesABodyGood</a><br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Band/Musician Online Presence <br /><br /></strong></p> <p><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/pages/IfIHadAHiFi/112235320572">IfIHadAHiFi</a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/callmelightning">Call Me Lightning </a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/thefattyacids">Fatty Acids</a><br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Locally Built iPhone App<br /><br /></strong></p> <p>Wisconsin Humane Society<br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p>Shindig</p> <p>Red Letter Media<br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Online Classes/University <br /><br /></strong></p> <p><a target="_blank" href="http://www.marquette.edu/">Marquette University</a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a target="_blank" href="http://www.wctc.edu/">Waukesha County Technical College</a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.stritch.edu/">Cardinal Stritch University</a><br /><br /></p> <p> </p> <p> </p> <p align="center" style="text-align: center;"><strong>Websites<br /><br /></strong></p> <p> </p> <p><strong>Nightlife Site<br /><br /></strong></p> <p><a target="_blank" href="http://do414.com/">Do414.com </a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a target="_blank" href="http://onmilwaukee.com/">OnMilwaukee.com</a></p> <p><a target="_blank" href="http://mkescene.com/">mkescene.com</a><br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Music Venue Site<br /><br /></strong></p> <p><a target="_blank" href="http://www.pabsttheater.org/">Pabst/Turner/Riverside<br /></a><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a target="_blank" href="http://cactusclub.dostuff.info/">Cactus Club</a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.therave.com/main.asp">The Rave</a><br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Restaurant Site<br /><br /></strong></p> <p><a href="http://milwaukeecupcakecompany.com/" target="_blank">Milwaukee Cupcake Co.</a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a href="http://smoke-shack.com/" target="_blank">Smoke Shack</a></p> <p><a href="http://theclassicslice.com/" target="_blank">Classic Slice</a><br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Best Designed Site<br /><br /></strong></p> <p><a href="http://www.pabsttheater.org/" target="_blank">Pabst/Turner/Riverside</a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a href="http://www.rhcollaborations.com/blog/archive/red-hat-collaborative-official-release-party.html" target="_blank">Red Hat Collaborative</a></p> <p><a href="http://www.eatmke.com/eatmke/Home.html" target="_blank">EatMKE.com</a><br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Local Activism Site<br /><br /></strong></p> <p><a href="http://www.growingpower.org/" target="_blank">Growing Power<br /></a><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a href="http://urbanmilwaukee.com/" target="_blank">Urban Milwaukee</a></p> <p><a href="http://milwaukeecountyfirst.com/" target="_blank">Milwaukee County First</a><br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>Radio Station Site<br /><br /></strong></p> <p><a href="http://www.radiomilwaukee.org/" target="_blank">88Nine Radio Milwaukee</a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a href="http://www.fm1021milwaukee.com/" target="_blank">FM 102.1</a></p> <p><a href="http://www.fm106.com/main.html" target="_blank">FM 106.1</a><br /><br /></p> <p> </p> <p><strong>TV Station Site<br /><br /></strong></p> <p><a href="http://fox6now.com/" target="_blank">fox6now.com</a><br /><br /></p> <p> </p> <p>Runners-Up:</p> <p><a href="http://www.todaystmj4.com/" target="_blank">todaystmj4.com</a></p> <p><a href="http://www.wisn.com/" target="_blank">wisn.com </a></p> <p> </p>