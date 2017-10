New BCS Wisconsin is up to #21 November 19, 2007 | 07:30 AM 1. LSU 2. Kansas 3. West Virginia 4. Missouri 5. Ohio State 6. Arizona State 7. Georgia 8. VA Tech 9. Oregon 10. Oklahoma 11. USC 12. Florida 13. Texas 14. Boston College 15. Hawaii 16. Virginia 17. Illinois 18. Tennessee 19. Boise State. 20. UConn 21. Wisconsin 22. Clemson 23. South Florida 24. Cincinnati 25. BYU Nicole