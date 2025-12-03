Best of Milwaukee 2025: Arts and Entertainment Winners and Finalists

×
BOM 2025 Twitter and Facebook Banner
Meet the winners and finalists you voted Best of Milwaukee's Arts and Entertainment for 2025. In each category, the winner is noted first and the finalists are listed alphabetically.
Art & Craft Fair/Makers Market
- Milwaukee Makers Market *Winner*
- Graveyard Gallery
- Handcrafted: Lakefront Brewery Makers Market
- Hover Craft
- Morning Glory Art Fair
Art Gallery (Non-Museum)
- Saint Kate - The Arts Hotel *Winner*
- Latino Arts, Inc.
- Milwaukee Makers Marketplace
- Scout Gallery
- Vary Gallery
Art Museum
- Milwaukee Art Museum *Winner*
- Charles Allis Art Museum
- Grohmann Museum
- Haggery Museum of Art
Choral Group (60 or More Performers)
- Milwaukee Symphony Orchestra *Winner*
- Bel Canto Chorus
- Chant Claire
- Our Voice Milwaukee
Choral Group (Under 60 Performers)
- Milwaukee Chamber Choir *Winner*
- Aperi Animam
- Bach Chamber Choir
- Sacra Nova
Classical Music Ensemble (60 or More Performers)
- Milwaukee Symphony Orchestra *Winner*
- Bel Canto Chorus
- Milwaukee Community Orchestra
- Our Voice Milwaukee
Classical Music Ensemble (Under 60 Performers)
- Milwaukee Chamber Choir *Winner*
- Bach Chamber Choir
- Milwaukee Mandolin Orchestra
- Present Music
Comedian
- Charlie Berens *Winner*
- Carly Malison
- John McGivern
Community Festival (Non-Lakefront)
- Bastille Days *Winner*
- Bay View Bash
- Brady Street Festival
- Lakefront Brewery Maifest Gluten-Free Festival
Dance Company
- Milwaukee Ballet *Winner*
- Danceworks
- Pole Factory MKE
- Trinity Academy of Irish Dance
Ethnic Festival
- Irish Fest *Winner*
- German Fest Milwaukee
- Mexican Fiesta
- Polish Fest
Illusionist/Magician
- Two Brothers One Mind *Winner*
- Glenn Gerard
- Luka - Deception Artist
Lakefront Festival
- Summerfest *Winner*
- German Fest Milwaukee
- Milwaukee Irish Fest
- PrideFest Milwaukee
Local Radio Personality
- Kat Froehlich - Radio Milwaukee *Winner*
- Christreater/Chris Schulist - WMSE 91.7
- Don Black - Jammin' 98.3
- Dori Zori - Radio Milwaukee
Local TV Personality
- John McGivern - PBS *Winner*
- Brian Kramp - Fox 6
- Gerron Jordan - WISN 12
- Lindsey Slater - WISN 12
- Rob Haswell - Fox 6
Milwaukee Author
- John Gurda *Winner*
- Chris Chan
- David Luhrssen
- DJ Slater
Movie Theater
- The Oriental Theatre *Winner*
- Avalon Atmospheric Theater
- Marcus BistroPlex
- Marcus Majestic Cinema Brookfield
- The Downer Theatre
Museum (Non-Art)
- Milwaukee Public Museum *Winner*
- America's Black Holocaust Museum
- Discovery World
- Harley-Davidson Museum
Music Education
- Wisconsin Conservatory of Music *Winner*
- Be Sound Music Studio
- Ellen Winters Reynolds
- Milwaukee Jazz Institute
Outdoor Music Series
- Chill on the Hill *Winner*
- Jazz in the Park
- Tosa Tonight
- Wednesday Night Live at the Bud Pavilion
Radio Station
- Radio Milwaukee 88.9 *Winner*
- 91.7 WMSE
- WJMR Jammin' 98.3
- WUWM 89.7
Small Performing Arts Group
- Milwaukee Ballet *Winner*
- Milwaukee Chamber Choir
- Milwaukee Jazz Institute
- Pink Umbrella Theater Company
Stage Actor
- John McGivern *Winner*
- Dimonte Henning
- Jim Pickering
- Nicholas Callan Haubner
Theater Company
- Milwaukee Repertory Theater *Winner*
- Next Act Theatre
- Pink Umbrella Theater Company
- Skylight Music Theatre