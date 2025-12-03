Best of Milwaukee 2025: Arts and Entertainment Winners and Finalists

Meet the winners and finalists you voted Best of Milwaukee this year.

by

Meet the winners and finalists you voted Best of Milwaukee's Arts and Entertainment for 2025. In each category, the winner is noted first and the finalists are listed alphabetically.

Art & Craft Fair/Makers Market

  • Milwaukee Makers Market *Winner*
  • Graveyard Gallery
  • Handcrafted: Lakefront Brewery Makers Market
  • Hover Craft
  • Morning Glory Art Fair

Art Gallery (Non-Museum)

  • Saint Kate - The Arts Hotel *Winner*
  • Latino Arts, Inc.
  • Milwaukee Makers Marketplace
  • Scout Gallery
  • Vary Gallery

Art Museum

  • Milwaukee Art Museum *Winner*
  • Charles Allis Art Museum
  • Grohmann Museum
  • Haggery Museum of Art

Choral Group (60 or More Performers)

  • Milwaukee Symphony Orchestra *Winner*
  • Bel Canto Chorus
  • Chant Claire
  • Our Voice Milwaukee

Choral Group (Under 60 Performers)

  • Milwaukee Chamber Choir *Winner*
  • Aperi Animam
  • Bach Chamber Choir
  • Sacra Nova

Classical Music Ensemble (60 or More Performers)

  • Milwaukee Symphony Orchestra *Winner*
  • Bel Canto Chorus
  • Milwaukee Community Orchestra
  • Our Voice Milwaukee

Classical Music Ensemble (Under 60 Performers)

  • Milwaukee Chamber Choir *Winner*
  • Bach Chamber Choir
  • Milwaukee Mandolin Orchestra
  • Present Music

Comedian

  • Charlie Berens *Winner*
  • Carly Malison
  • John McGivern

Community Festival (Non-Lakefront)

  • Bastille Days *Winner*
  • Bay View Bash
  • Brady Street Festival
  • Lakefront Brewery Maifest Gluten-Free Festival

Dance Company

  • Milwaukee Ballet *Winner*
  • Danceworks
  • Pole Factory MKE
  • Trinity Academy of Irish Dance

Ethnic Festival

  • Irish Fest *Winner*
  • German Fest Milwaukee
  • Mexican Fiesta
  • Polish Fest

Illusionist/Magician

  • Two Brothers One Mind *Winner*
  • Glenn Gerard
  • Luka - Deception Artist

Lakefront Festival

  • Summerfest *Winner*
  • German Fest Milwaukee
  • Milwaukee Irish Fest
  • PrideFest Milwaukee

Local Radio Personality

  • Kat Froehlich - Radio Milwaukee *Winner*
  • Christreater/Chris Schulist - WMSE 91.7
  • Don Black - Jammin' 98.3
  • Dori Zori - Radio Milwaukee

Local TV Personality

  • John McGivern - PBS *Winner*
  • Brian Kramp - Fox 6
  • Gerron Jordan - WISN 12
  • Lindsey Slater - WISN 12
  • Rob Haswell - Fox 6

Milwaukee Author

  • John Gurda *Winner*
  • Chris Chan
  • David Luhrssen
  • DJ Slater

Movie Theater

  • The Oriental Theatre *Winner*
  • Avalon Atmospheric Theater
  • Marcus BistroPlex
  • Marcus Majestic Cinema Brookfield
  • The Downer Theatre

Museum (Non-Art)

  • Milwaukee Public Museum *Winner*
  • America's Black Holocaust Museum
  • Discovery World
  • Harley-Davidson Museum

Music Education

  • Wisconsin Conservatory of Music *Winner*
  • Be Sound Music Studio
  • Ellen Winters Reynolds
  • Milwaukee Jazz Institute

Outdoor Music Series

  • Chill on the Hill *Winner*
  • Jazz in the Park
  • Tosa Tonight
  • Wednesday Night Live at the Bud Pavilion

Radio Station

  • Radio Milwaukee 88.9 *Winner*
  • 91.7 WMSE
  • WJMR Jammin' 98.3
  • WUWM 89.7

Small Performing Arts Group

  • Milwaukee Ballet *Winner*
  • Milwaukee Chamber Choir
  • Milwaukee Jazz Institute
  • Pink Umbrella Theater Company

Stage Actor

  • John McGivern *Winner*
  • Dimonte Henning
  • Jim Pickering
  • Nicholas Callan Haubner

Theater Company

  • Milwaukee Repertory Theater *Winner*
  • Next Act Theatre
  • Pink Umbrella Theater Company
  • Skylight Music Theatre