Best of Milwaukee 2025: City Confidential Winners and Finalists

Meet the winners and finalists you voted Best of Milwaukee this year.

by

Meet the winners and finalists you voted Best of Milwaukee's City Confidential for 2025. In each category, the winner is noted first and the finalists are listed alphabetically.

Local Activist

  • Emilio De Torre *Winner*
  • Angela Lang
  • Chloe Longmire
  • Jenna Washuleski
  • Ryan Clancy

Local Character

  • Charlie Berens *Winner*
  • Dear Ruthie
  • Milverine

Local Entrepreneur

  • Russ Klisch - Lakefront Brewery *Winner*
  • John Crone - Man on the Moon Events
  • Marisa Schmitz - Boho Luxe Boutique
  • Marla Poytinger - Bars & Rec
  • Ryan Laessig - Milwaukee Makers Market

Local Podcast

  • Milwaukee Uncut *Winner*
  • Ag45
  • MKE Sports Express
  • Radio Free Galaxy

Milwaukee Alderperson

  • Marina Dimitrijevic *Winner*
  • Peter Burgelis
  • Scott Spiker

Milwaukee Influencer

  • Derek Mosley *Winner*
  • Discover Milwaukee - Jordan & Todd
  • Milwaukee Eat & Play
  • Ryan Laessig
  • Thee Traveling Attorney

Milwaukeean of the Year

  • David Crowley *Winner*
  • Jenna Washuleski
  • Pete Marshall
  • Ryan Laessig

Most Beloved Politician

  • Tammy Baldwin *Winner*
  • Cavalier Johnson
  • Chris Larson
  • David Crowley
  • Ryan Clancy
  • Tony Evers

Most Trusted Public Official

  • Tammy Baldwin *Winner*
  • David Crowley
  • Gwen Moore
  • Marina Dimitrijevic
  • Tony Evers

Non-Profit/Human Services Organization

  • Street Angels *Winner*
  • Broadscope Disability Services
  • Harmonic Harvest
  • Milwaukee Diaper Mission

Organization Supporting Veterans

  • Milwaukee Homeless Veterans Initiative *Winner*
  • Burn Pit BBQ
  • Dryhootch
  • VA

Philanthropist

  • Women's Fund of Greater Milwaukee/Lisa Attonito *Winner*
  • Bud Selig
  • David Gruber
  • Ellen and Joe Checota
  • Jenna Washuleski

Place to Pick up the Shepherd Express

  • Outpost *Winner*
  • Beans and Barley
  • Marshall Building
  • Rochambo
  • Woodman’s

Socially Responsible Business (Non-Law Firm)

  • Penzey's Spices *Winner*
  • Bloom Skin Spa
  • Jamie Robarge Photography
  • Lakefront Brewery

State Legislator

  • Chris Larson *Winner*
  • Dora Drake
  • Ryan Clancy