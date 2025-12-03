Best of Milwaukee 2025: City Confidential Winners and Finalists

×
BOM 2025 Twitter and Facebook Banner
Meet the winners and finalists you voted Best of Milwaukee's City Confidential for 2025. In each category, the winner is noted first and the finalists are listed alphabetically.
Local Activist
- Emilio De Torre *Winner*
- Angela Lang
- Chloe Longmire
- Jenna Washuleski
- Ryan Clancy
Local Character
- Charlie Berens *Winner*
- Dear Ruthie
- Milverine
Local Entrepreneur
- Russ Klisch - Lakefront Brewery *Winner*
- John Crone - Man on the Moon Events
- Marisa Schmitz - Boho Luxe Boutique
- Marla Poytinger - Bars & Rec
- Ryan Laessig - Milwaukee Makers Market
Local Podcast
- Milwaukee Uncut *Winner*
- Ag45
- MKE Sports Express
- Radio Free Galaxy
Milwaukee Alderperson
- Marina Dimitrijevic *Winner*
- Peter Burgelis
- Scott Spiker
Milwaukee Influencer
- Derek Mosley *Winner*
- Discover Milwaukee - Jordan & Todd
- Milwaukee Eat & Play
- Ryan Laessig
- Thee Traveling Attorney
Milwaukeean of the Year
- David Crowley *Winner*
- Jenna Washuleski
- Pete Marshall
- Ryan Laessig
Most Beloved Politician
- Tammy Baldwin *Winner*
- Cavalier Johnson
- Chris Larson
- David Crowley
- Ryan Clancy
- Tony Evers
Most Trusted Public Official
- Tammy Baldwin *Winner*
- David Crowley
- Gwen Moore
- Marina Dimitrijevic
- Tony Evers
Non-Profit/Human Services Organization
- Street Angels *Winner*
- Broadscope Disability Services
- Harmonic Harvest
- Milwaukee Diaper Mission
Organization Supporting Veterans
- Milwaukee Homeless Veterans Initiative *Winner*
- Burn Pit BBQ
- Dryhootch
- VA
Philanthropist
- Women's Fund of Greater Milwaukee/Lisa Attonito *Winner*
- Bud Selig
- David Gruber
- Ellen and Joe Checota
- Jenna Washuleski
Place to Pick up the Shepherd Express
- Outpost *Winner*
- Beans and Barley
- Marshall Building
- Rochambo
- Woodman’s
Socially Responsible Business (Non-Law Firm)
- Penzey's Spices *Winner*
- Bloom Skin Spa
- Jamie Robarge Photography
- Lakefront Brewery
State Legislator
- Chris Larson *Winner*
- Dora Drake
- Ryan Clancy