Best of Milwaukee 2025: Locally Owned Food & Drink - Retail Winners and Finalists

Meet the winners and finalists you voted Best of Milwaukee this year.

by

Meet the winners and finalists you voted Best of Milwaukee's Locally Owned Food & Drink - Retail for 2025. In each category, the winner is noted first and the finalists are listed alphabetically.

Artisanal Cheese

  • West Allis Cheese & Sausage Shoppe *Winner*
  • Outpost Co-op
  • The Village Cheese Shop
  • Wisconsin Cheese Mart

Bacon

  • Bunzel's Old Fashioned Meat Market *Winner*
  • Becher Meats
  • Kettle Range Meat Company
  • Usinger’s

Bakery

  • Grebe's *Winner*
  • Aggie's Bakery & Cake Shop
  • Bakehouse 23
  • Rocket Baby Bakery
  • Story Time Sweets

Beer Selection

  • Discount Liquor *Winner*
  • Forest Home Beer & Liquor
  • Otto's Wine and Spirits
  • Ray's Wine and Spirits

Bratwurst

  • Usinger's *Winner*
  • Becher Meats
  • Bunzel's Old Fashioned Meat Market
  • Outpost

Butcher Shop

  • Bunzel's Old Fashioned Meat Market *Winner*
  • Becher Meats
  • Kettle Range Meat Company
  • Ray's Butcher Shoppe

Cake/Speciality (THEMED)

  • Simma's Bakery *Winner*
  • Aggie's Bakery & Cake Shop
  • Story Time Sweets

Cheese Curds Selection

  • West Allis Cheese & Sausage Shoppe *Winner*
  • Cedar Valley Cheese Store
  • Glorioso’s Italian Market
  • Wisconsin Cheese Mart

Cheese Selection

  • West Allis Cheese & Sausage Shoppe *Winner*
  • Outpost
  • The Village Cheese Shop
  • Wisconsin Cheese Mart

Chocolatier

  • Indulgence Chocolatiers *Winner*
  • Freese's Candy Shoppe
  • Tabal
  • Ultimate Confections

Craft Beer Selection

  • Ray's Wine & Spirits *Winner*
  • Discount Liquor
  • Woodman's

Cupcakes

  • Aggies' Bakery & Cake Shop *Winner*
  • Blue's Bakery
  • C. Adam's Bakery
  • Classy Girl Cupcakes
  • Jen's Sweet Treats
  • Story Time Sweets

Distilled Spirits

  • Great Lakes Distillery & Tasting Room *Winner*
  • Central Standard
  • Discount Liquor
  • Otto’s Wine & Spirits
  • Ray's Wine & Spirits

Farmers Market

  • West Allis Farmers Market *Winner*
  • Oak Creek Farmers Market
  • Riverwest Farmers Market
  • South Shore Farmers Market
  • Tosa Farmers Market

Gourmet Popcorn

  • Knight's Gourmet Popcorn *Winner*
  • Goody Gourmets
  • Lush Popcorn

Grocery - All Purpose

  • Woodman's Markets *Winner*
  • Metcalfe’s
  • Outpost
  • Sendik's Food Market

Grocery - Ethnic

  • El Rey *Winner*
  • Glorioso's Italian Market
  • Monterrey Market
  • Parthenon Foods

Grocery - Gourmet

  • Glorioso's Italian Market *Winner*
  • G. Groppi Food Market
  • Outpost
  • Sendik's Food Market

Grocery - Organic

  • Outpost *Winner*
  • Good Harvest Market
  • Trader Joe's - Brookfield

Hard Cider

  • Discount Liquor *Winner*
  • Cache Cider
  • Outpost

Home Cooking Meal Kits

  • Bunzel's Old Fashioned Meat Market *Winner*
  • Becher Meats
  • Kettle Range Meat Company
  • Miltown Eats
  • Outpost

Hot Ham & Rolls

  • Grebe's Bakery *Winner*
  • Aggie's Bakery & Cake Shop
  • Bunzel's Old Fashioned Meat Market
  • Layton Fruit Market
  • Sendik's Food Market

Liquor Store

  • Discount Liquor *Winner*
  • Consumer Beverage
  • Otto’s Wine & Spirits
  • Ray's Wine & Spirits

Meat Selection

  • Bunzel's Old Fashioned Meat Market *Winner*
  • Becher Meats
  • Outpost
  • Sendik's Food Market

Pies (Sweet or Savory)

  • Honeypie Cafe *Winner*
  • Aggie's Bakery & Cake Shop
  • Kelly's Pot Pies & More
  • Mr. Dye's Pies

Sausage

  • Usinger’s *Winner*
  • Becher Meats
  • Bunzel's Old Fashioned Meat Market
  • Outpost
  • West Allis Cheese & Sausage Shoppe

Sausage Shop

  • West Allis Cheese & Sausage Shoppe *Winner*
  • Bunzel's Old Fashioned Meat Market
  • Ray's Butcher Shop
  • Usinger’s

Soda

  • Sprecher *Winner*
  • Dang!
  • Goodland
  • Jolly Good
  • Lakefront Brewery Golden Maple Root Beer
  • Top Note

Take-Out Deli

  • Glorioso's Italian Market  *Winner*
  • Bunzel's Old Fashioned Meat Market
  • G. Groppi Food Market
  • Outpost

Tea

  • Rishi Tea  *Winner*
  • Fava Tea
  • HoneyBee Sage Wellness & Apothecary Café
  • Urbal Tea

Wine Selection

  • Discount Liquor *Winner*
  • Nonfiction Natural Wines
  • Ray's Wine & Spirits
  • Waterford Wine & Spirits