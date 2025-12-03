Best of Milwaukee 2025: Locally Owned Food & Drink - Retail Winners and Finalists

×
BOM 2025 Twitter and Facebook Banner
Meet the winners and finalists you voted Best of Milwaukee's Locally Owned Food & Drink - Retail for 2025. In each category, the winner is noted first and the finalists are listed alphabetically.
Artisanal Cheese
- West Allis Cheese & Sausage Shoppe *Winner*
- Outpost Co-op
- The Village Cheese Shop
- Wisconsin Cheese Mart
Bacon
- Bunzel's Old Fashioned Meat Market *Winner*
- Becher Meats
- Kettle Range Meat Company
- Usinger’s
Bakery
- Grebe's *Winner*
- Aggie's Bakery & Cake Shop
- Bakehouse 23
- Rocket Baby Bakery
- Story Time Sweets
Beer Selection
- Discount Liquor *Winner*
- Forest Home Beer & Liquor
- Otto's Wine and Spirits
- Ray's Wine and Spirits
Bratwurst
- Usinger's *Winner*
- Becher Meats
- Bunzel's Old Fashioned Meat Market
- Outpost
Butcher Shop
- Bunzel's Old Fashioned Meat Market *Winner*
- Becher Meats
- Kettle Range Meat Company
- Ray's Butcher Shoppe
Cake/Speciality (THEMED)
- Simma's Bakery *Winner*
- Aggie's Bakery & Cake Shop
- Story Time Sweets
Cheese Curds Selection
- West Allis Cheese & Sausage Shoppe *Winner*
- Cedar Valley Cheese Store
- Glorioso’s Italian Market
- Wisconsin Cheese Mart
Cheese Selection
- West Allis Cheese & Sausage Shoppe *Winner*
- Outpost
- The Village Cheese Shop
- Wisconsin Cheese Mart
Chocolatier
- Indulgence Chocolatiers *Winner*
- Freese's Candy Shoppe
- Tabal
- Ultimate Confections
Craft Beer Selection
- Ray's Wine & Spirits *Winner*
- Discount Liquor
- Woodman's
Cupcakes
- Aggies' Bakery & Cake Shop *Winner*
- Blue's Bakery
- C. Adam's Bakery
- Classy Girl Cupcakes
- Jen's Sweet Treats
- Story Time Sweets
Distilled Spirits
- Great Lakes Distillery & Tasting Room *Winner*
- Central Standard
- Discount Liquor
- Otto’s Wine & Spirits
- Ray's Wine & Spirits
Farmers Market
- West Allis Farmers Market *Winner*
- Oak Creek Farmers Market
- Riverwest Farmers Market
- South Shore Farmers Market
- Tosa Farmers Market
Gourmet Popcorn
- Knight's Gourmet Popcorn *Winner*
- Goody Gourmets
- Lush Popcorn
Grocery - All Purpose
- Woodman's Markets *Winner*
- Metcalfe’s
- Outpost
- Sendik's Food Market
Grocery - Ethnic
- El Rey *Winner*
- Glorioso's Italian Market
- Monterrey Market
- Parthenon Foods
Grocery - Gourmet
- Glorioso's Italian Market *Winner*
- G. Groppi Food Market
- Outpost
- Sendik's Food Market
Grocery - Organic
- Outpost *Winner*
- Good Harvest Market
- Trader Joe's - Brookfield
Hard Cider
- Discount Liquor *Winner*
- Cache Cider
- Outpost
Home Cooking Meal Kits
- Bunzel's Old Fashioned Meat Market *Winner*
- Becher Meats
- Kettle Range Meat Company
- Miltown Eats
- Outpost
Hot Ham & Rolls
- Grebe's Bakery *Winner*
- Aggie's Bakery & Cake Shop
- Bunzel's Old Fashioned Meat Market
- Layton Fruit Market
- Sendik's Food Market
Liquor Store
- Discount Liquor *Winner*
- Consumer Beverage
- Otto’s Wine & Spirits
- Ray's Wine & Spirits
Meat Selection
- Bunzel's Old Fashioned Meat Market *Winner*
- Becher Meats
- Outpost
- Sendik's Food Market
Pies (Sweet or Savory)
- Honeypie Cafe *Winner*
- Aggie's Bakery & Cake Shop
- Kelly's Pot Pies & More
- Mr. Dye's Pies
Sausage
- Usinger’s *Winner*
- Becher Meats
- Bunzel's Old Fashioned Meat Market
- Outpost
- West Allis Cheese & Sausage Shoppe
Sausage Shop
- West Allis Cheese & Sausage Shoppe *Winner*
- Bunzel's Old Fashioned Meat Market
- Ray's Butcher Shop
- Usinger’s
Soda
- Sprecher *Winner*
- Dang!
- Goodland
- Jolly Good
- Lakefront Brewery Golden Maple Root Beer
- Top Note
Take-Out Deli
- Glorioso's Italian Market *Winner*
- Bunzel's Old Fashioned Meat Market
- G. Groppi Food Market
- Outpost
Tea
- Rishi Tea *Winner*
- Fava Tea
- HoneyBee Sage Wellness & Apothecary Café
- Urbal Tea
Wine Selection
- Discount Liquor *Winner*
- Nonfiction Natural Wines
- Ray's Wine & Spirits
- Waterford Wine & Spirits