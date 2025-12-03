Best of Milwaukee 2025: Locally Owned Restaurant Winners and Finalists

×
BOM 2025 Twitter and Facebook Banner
Meet the winners and finalists you voted Best of Milwaukee's Locally Owned Restaurant for 2025. In each category, the winner is noted first and the finalists are listed alphabetically.
African Restaurant
- Immy's African Cuisine *Winner*
- Alem Ethiopian Village
- Blue Star Café
- Ethiopian Cottage
Bagel
- Allie Boy’s Bagelry & Luncheonette *Winner*
- Hen's Deli
- Ruby's Bagels
Bar Food
- Camino *Winner*
- Faklandia Brewpub
- Layman Brewing
- Pete’s Pub
Barbecue
- Double B's BBQ *Winner*
- Faklandia Brewpub
- Heaven's Table BBQ
- Saz's State House
- Speed Queen BBQ
- Sweet Smoke BBQ
Breakfast
- Uncle Wolfie's *Winner*
- Blue's Egg + Bakery
- Honey Butter Cafe
- Landmark Family Restaurant
- Mad Rooster Café
- Mimosa
Buffet
- Maharaja *Winner*
- India Garden
- Mekong Cafe
- Waha Buffet
Burgers
- Kopp's Frozen Custard *Winner*
- Layman Brewing
- Oscar's Pub & Grill
- Patty Shack
Burrito
- Cafe Corazon *Winner*
- Barrel Burrito Company
- Cielito Lindo
- Guanajuato Mexican Restaurant
- Taqueria El Cabrito
Caribbean Restaurant
- Cubanitas *Winner*
- Caribbean Jaacs
- McCoco’s
- Mobay Café
- Noche Restaurante
- Uppa Yard
Central/South American Restaurant
- Chef Paz Restaurant *Winner*
- Antigua
- Anytime Arepas
- La Cocina Del Sur
- Noche
Chef
- Dana Spandet - Flour Girl & Flame *Winner*
- Gregory Leon – Amilinda
- Mary Kastman - Purslane
- Suzzette Metcalfe - Pasta Tree
Chicken Sandwich
- Crafty Cow *Winner*
- Faklandia
- Fox Den
- Pete’s Pub
Chicken Wings
- TomKen's Bar & Grill *Winner*
- Club Garibaldi
- Fourth-N-Long
- Points East Pub
Chinese Restaurant
- DanDan *Winner*
- Emperor of China
- Momo Mee
- Sze Chuan
Coffee Shop
- Stone Creek Coffee *Winner*
- Anodyne
- Discourse Coffee
- La Finca
- Valentine Coffee Co.
Donuts
- National Bakery *Winner*
- Aggie's Bakery & Cake Shop
- Donut Monster
- Donut Squad
- Happy Dough Lucky
- O&H Danish Bakery
Family Friendly Restaurant
- Lakefront Brewery *Winner*
- Cafe Corazon
- Centraal Grand Café & Tappery
- Pegasus
- Saz's State House
Farm-to-Table Restaurant
- Odd Duck *Winner*
- Heirloom MKE
- Parkside 23
- Purslane
Fine Dining
- Bartolotta's Lake Park Bistro *Winner*
- Sanford
- The Jackson Grill
- The Packing House
Fish Fry
- Lakefront Brewery *Winner*
- Kegel's Inn
- Layman Brewing
- The Packing House
Food Truck
- Flour Girl & Flame *Winner*
- Azteca
- Lakefront Brewery Curd Wagon
- My Auntie's Kitchen
- Tots on the Street
French Restaurant
- Le Reve Pâtisserie & Café *Winner*
- Lake Park Bistro
- Lupi & Iris
- Pastiche Bistro
Fried Cheese Curds
- Lakefront Brewery *Winner*
- Buckatabon Tavern & Supper Club
- Camino
- Fox Den
Frozen Yogurt Shop
- Yo Mama! *Winner*
- Daddy Yo's
- Yo Factory
Gelato
- Glorioso's Italian Market *Winner*
- Cold Spoons Gelato
- Divino Gelato Café
German Restaurant
- Kegel's Inn *Winner*
- Bavarian Bierhaus
- Mader's Restaurant
- Von Trier
Gluten-Free/Friendly Restaurant
- Flour Girl & Flame *Winner*
- Cafe Manna
- Lakefront Brewery
- Purslane
Greek Restaurant
- Oakland Gyros *Winner*
- Apollo Café
- Avli
- Gyro House
Hot Dog
- Vanguard *Winner*
- Dr Dawg
- Martino’s
- Sammy's Taste of Chicago
- The Dogg Haus - Brady
Hotel Restaurant
- Mason Street Grill *Winner*
- Bar West
- Il Cervo
- Stella Van Buren
- Tre Rivali
Ice Cream/Frozen Custard Stand
- Kopp's Frozen Custard *Winner*
- Gilles Frozen Custard
- Leon's Frozen Custard
- Oscar's Frozen Custard
- Purple Door Ice Cream
Indian/Pakistani Restaurant
- Cafe India *Winner*
- Bollywood Grill
- Himalayan Yak
- India Garden
- Maharaja
- Turmeric
Irish Restaurant
- County Clare Irish Inn & Pub *Winner*
- McBob's Pub & Grill
- Mo's Irish Pub
- Mulligans Irish Pub & Grill
Italian Restaurant
- Santino's Little Italy *Winner*
- Sala Modern Sicilian
- That's Amoré
- The Pasta Tree Restaurant & Wine Bar
Japanese Restaurant
- Hungry Sumo *Winner*
- Cute Robot
- Kawa Ramen and Sushi
- Kyoto
- Screaming Tuna
Jewish/Kosher-Style Restaurant
- Benji's Deli *Winner*
- Hen's Deli
- Jake's Deli
Kitchen Open After 10 p.m.
- Oakland Gyros *Winner*
- Fox Den
- Pete's Pub
- Vanguard
Korean Restaurant
- Char'd *Winner*
- K Street Café
- Stone Bowl Grill
Louisiana/Southern Restaurant
- Maxie's *Winner*
- 1700 Pull Up
- Crawdaddy’s
- Mr Perkins
- Tupelo Honey
Mac & Cheese
- Double B's BBQ *Winner*
- Lakefront Brewery
- Maxie’s
Mediterranean Restaurant
- Lebnani House *Winner*
- Apollo Café
- Casablanca
- Purslane
- Shahrazad
Mexican Restaurant
- Botanas *Winner*
- Cafe Corazon
- Guanajuato Mexican Restaurant
- La Casa de Alberto
Lebnani House
- Kopp's Frozen Custard *Winner*
- Casablanca
- Pita Palace
- Purslane
- Shahrazad
New Restaurant (Opened in 2025)
- St. Francis Brewing & Restaurant *Winner*
- Las Gardenias
- Mother’s
- Outlaw Oyster
- Purslane
Outdoor Living
- Barnacle Bud's *Winner*
- Café Benelux
- Lakefront Brewery
- Sala Modern Sicilian
- The Pasta Tree Restaurant & Wine Bar
Pizzeria - Deep Dish
- Fixture Pizza Pub *Winner*
- Capri di Nuovo
- Lou Malnati’s
Pizzeria - Thin Crust
- Zaffiro's Pizza *Winner*
- Balistreri’s
- Lisa's Pizza
- Sala Modern Sicilian
Pizzeria - Wood-Fired Oven
- Flour Girl & Flame *Winner*
- Carini’s
- Proof Pizza
- Santino's Little Italy
- Wy'east Pizza
Place to Eat Alone
- Lakefront Brewery *Winner*
- Fred's Frozen Custard & Grill
- Kawa Ramen & Sushi
- Layman Brewing
- Pete’s Pub
- Purslane
Ramen
- Hungry Sumo *Winner*
- Easy Tyger
- Kawa Ramen and Sushi
- Tanpopo Ramen & Sushi
Restaurant Open on Christmas Day
- The Packing House *Winner*
- Aria
- Emperor of China
- Kawa Japanese Restaurant
Restaurant Service
- Lakefront Brewery *Winner*
- Purslane
- Sala Modern Sicilian
- The Jackson Grill
Restaurant with a View
- Harbor House *Winner*
- Café Benelux
- Lake Park Bistro
- Lakefront Brewery
Ribs
- Double B's BBQ *Winner*
- Carson's Ribs
- Pitch’s
- Saz's State House
- The Packing House
Romantic Restaurant
- Lake Park Bistro *Winner*
- Milwaukee ChopHouse
- Purslane
- Sala Modern Sicilian
- The Packing House
- The Pasta Tree Restaurant & Wine Bar
Sandwich
- West Allis Cheese & Sausage Shoppe *Winner*
- Benji's Deli
- Faklandia
- Hen's Deli
- McBob’s Pub & Grill
Seafood Restaurant
- St. Paul Fish Company *Winner*
- Carini's Southern Italian
- Harbor House
- Maxie’s
- Sala Modern Sicilian
Soul Food
- Maxie's *Winner*
- Atwood BBQ
- Big Daddy’s
- Daddy's Soul Food & Grille
- Plate Pleasures Eatery
Soups
- The Soup Market *Winner*
- Beans and Barley
- Benji's Deli
- Loup
- Sala Modern Sicilian
Spanish Restaurant
- La Merenda *Winner*
- Amilinda
- Movida
- The Spanish Traveler
Steakhouse
- Five O'Clock Steakhouse *Winner*
- Eddie Martini’s
- Mo’s...A Place for Steaks
- The Jackson Grill
- The Packing House
Sub Sandwich
- Cousin Subs *Winner*
- Chocolate Factory
- Hen's Deli
- Suburpia
Supper Club
- Five O'Clock Steakhouse *Winner*
- Buckatabon Tavern & Supper Club
- Joey Gerard’s
- The Jackson Grill
- The Packing House
Sushi
- Hungry Sumo *Winner*
- 1033 Omakase
- Kawa Ramen and Sushi
- Kyoto
- Screaming Tuna
Taco
- Guanajuato Mexican Restaurant *Winner*
- BelAir Cantina
- Botanas
- Cafe Corazon
- Chucho's Red Tacos
- Paloma Taco + Tequila
Tapas (Small Plates)
- La Merenda *Winner*
- Movida
- Odd Duck
- Purslane
Thai Restaurant
- Thai-namite *Winner*
- Bangkok House
- EE-Sane Thai-Lao Cuisine
- Room Service
Vegan-Friendly Restaurant
- Twisted Plants *Winner*
- Beans and Barley
- Cafe Manna
- Purslane
- Strange Town
Vegetarian-Friendly Restaurant
- Twisted Plants *Winner*
- Beans and Barley
- Cafe Manna
- Purslane
Vietnamese Restaurant
- Hue Asian Kitchen *Winner*
- Mekong Café
- Pho Cali
- Pho Saigon
- Vientiane
Wine List
- Story Hill BKC *Winner*
- Five O'Clock Steakhouse
- Mason Street Grill
- Mo's...A Place for Steaks
- Purslane
- Sala Modern Sicilian