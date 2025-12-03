Best of Milwaukee 2025: Locally Owned Restaurant Winners and Finalists

Meet the winners and finalists you voted Best of Milwaukee this year.

Meet the winners and finalists you voted Best of Milwaukee's Locally Owned Restaurant for 2025. In each category, the winner is noted first and the finalists are listed alphabetically.

African Restaurant

  • Immy's African Cuisine *Winner*
  • Alem Ethiopian Village
  • Blue Star Café
  • Ethiopian Cottage

Bagel

  • Allie Boy’s Bagelry & Luncheonette *Winner*
  • Hen's Deli
  • Ruby's Bagels

Bar Food

  • Camino *Winner*
  • Faklandia Brewpub
  • Layman Brewing
  • Pete’s Pub

Barbecue

  • Double B's BBQ *Winner*
  • Faklandia Brewpub
  • Heaven's Table BBQ
  • Saz's State House
  • Speed Queen BBQ
  • Sweet Smoke BBQ

Breakfast

  • Uncle Wolfie's *Winner*
  • Blue's Egg + Bakery
  • Honey Butter Cafe
  • Landmark Family Restaurant
  • Mad Rooster Café
  • Mimosa

Buffet

  • Maharaja *Winner*
  • India Garden
  • Mekong Cafe
  • Waha Buffet

Burgers

  • Kopp's Frozen Custard *Winner*
  • Layman Brewing
  • Oscar's Pub & Grill
  • Patty Shack

Burrito

  • Cafe Corazon *Winner*
  • Barrel Burrito Company
  • Cielito Lindo
  • Guanajuato Mexican Restaurant
  • Taqueria El Cabrito

Caribbean Restaurant

  • Cubanitas *Winner*
  • Caribbean Jaacs
  • McCoco’s
  • Mobay Café
  • Noche Restaurante
  • Uppa Yard

Central/South American Restaurant

  • Chef Paz Restaurant *Winner*
  • Antigua
  • Anytime Arepas
  • La Cocina Del Sur
  • Noche

Chef

  • Dana Spandet - Flour Girl & Flame *Winner*
  • Gregory Leon – Amilinda
  • Mary Kastman - Purslane
  • Suzzette Metcalfe - Pasta Tree

Chicken Sandwich

  • Crafty Cow *Winner*
  • Faklandia
  • Fox Den
  • Pete’s Pub

Chicken Wings

  • TomKen's Bar & Grill *Winner*
  • Club Garibaldi
  • Fourth-N-Long
  • Points East Pub

Chinese Restaurant

  • DanDan *Winner*
  • Emperor of China
  • Momo Mee
  • Sze Chuan

Coffee Shop

  • Stone Creek Coffee *Winner*
  • Anodyne
  • Discourse Coffee
  • La Finca
  • Valentine Coffee Co.

Donuts

  • National Bakery *Winner*
  • Aggie's Bakery & Cake Shop
  • Donut Monster
  • Donut Squad
  • Happy Dough Lucky
  • O&H Danish Bakery

Family Friendly Restaurant

  • Lakefront Brewery *Winner*
  • Cafe Corazon
  • Centraal Grand Café & Tappery
  • Pegasus
  • Saz's State House

Farm-to-Table Restaurant

  • Odd Duck *Winner*
  • Heirloom MKE
  • Parkside 23
  • Purslane

Fine Dining

  • Bartolotta's Lake Park Bistro *Winner*
  • Sanford
  • The Jackson Grill
  • The Packing House

Fish Fry

  • Lakefront Brewery *Winner*
  • Kegel's Inn
  • Layman Brewing
  • The Packing House

Food Truck

  • Flour Girl & Flame *Winner*
  • Azteca
  • Lakefront Brewery Curd Wagon
  • My Auntie's Kitchen
  • Tots on the Street

French Restaurant

  • Le Reve Pâtisserie & Café *Winner*
  • Lake Park Bistro
  • Lupi & Iris
  • Pastiche Bistro

Fried Cheese Curds

  • Lakefront Brewery *Winner*
  • Buckatabon Tavern & Supper Club
  • Camino
  • Fox Den

Frozen Yogurt Shop

  • Yo Mama! *Winner*
  • Daddy Yo's
  • Yo Factory

Gelato

  • Glorioso's Italian Market *Winner*
  • Cold Spoons Gelato
  • Divino Gelato Café

German Restaurant

  • Kegel's Inn *Winner*
  • Bavarian Bierhaus
  • Mader's Restaurant
  • Von Trier

Gluten-Free/Friendly Restaurant

  • Flour Girl & Flame *Winner*
  • Cafe Manna
  • Lakefront Brewery
  • Purslane

Greek Restaurant

  • Oakland Gyros *Winner*
  • Apollo Café
  • Avli
  • Gyro House

Hot Dog

  • Vanguard  *Winner*
  • Dr Dawg
  • Martino’s
  • Sammy's Taste of Chicago
  • The Dogg Haus - Brady

Hotel Restaurant

  • Mason Street Grill  *Winner*
  • Bar West
  • Il Cervo
  • Stella Van Buren
  • Tre Rivali

Ice Cream/Frozen Custard Stand

  • Kopp's Frozen Custard *Winner*
  • Gilles Frozen Custard
  • Leon's Frozen Custard
  • Oscar's Frozen Custard
  • Purple Door Ice Cream

Indian/Pakistani Restaurant

  • Cafe India *Winner*
  • Bollywood Grill
  • Himalayan Yak
  • India Garden
  • Maharaja
  • Turmeric

Irish Restaurant

  • County Clare Irish Inn & Pub *Winner*
  • McBob's Pub & Grill
  • Mo's Irish Pub
  • Mulligans Irish Pub & Grill

Italian Restaurant

  • Santino's Little Italy *Winner*
  • Sala Modern Sicilian
  • That's Amoré
  • The Pasta Tree Restaurant & Wine Bar

Japanese Restaurant

  • Hungry Sumo *Winner*
  • Cute Robot
  • Kawa Ramen and Sushi
  • Kyoto
  • Screaming Tuna

Jewish/Kosher-Style Restaurant

  • Benji's Deli *Winner*
  • Hen's Deli
  • Jake's Deli

Kitchen Open After 10 p.m.

  • Oakland Gyros *Winner*
  • Fox Den
  • Pete's Pub
  • Vanguard

Korean Restaurant

  • Char'd *Winner*
  • K Street Café
  • Stone Bowl Grill

Louisiana/Southern Restaurant

  • Maxie's *Winner*
  • 1700 Pull Up
  • Crawdaddy’s
  • Mr Perkins
  • Tupelo Honey

Mac & Cheese

  • Double B's BBQ *Winner*
  • Lakefront Brewery
  • Maxie’s

Mediterranean Restaurant

  • Lebnani House *Winner*
  • Apollo Café
  • Casablanca
  • Purslane
  • Shahrazad

Mexican Restaurant

  • Botanas *Winner*
  • Cafe Corazon
  • Guanajuato Mexican Restaurant
  • La Casa de Alberto

Lebnani House

  • Kopp's Frozen Custard *Winner*
  • Casablanca
  • Pita Palace
  • Purslane
  • Shahrazad

New Restaurant (Opened in 2025)

  • St. Francis Brewing & Restaurant *Winner*
  • Las Gardenias
  • Mother’s
  • Outlaw Oyster
  • Purslane

Outdoor Living

  • Barnacle Bud's *Winner*
  • Café Benelux
  • Lakefront Brewery
  • Sala Modern Sicilian
  • The Pasta Tree Restaurant & Wine Bar

Pizzeria - Deep Dish

  • Fixture Pizza Pub *Winner*
  • Capri di Nuovo
  • Lou Malnati’s

Pizzeria - Thin Crust

  • Zaffiro's Pizza *Winner*
  • Balistreri’s
  • Lisa's Pizza
  • Sala Modern Sicilian

Pizzeria - Wood-Fired Oven

  • Flour Girl & Flame *Winner*
  • Carini’s
  • Proof Pizza
  • Santino's Little Italy
  • Wy'east Pizza

Place to Eat Alone

  • Lakefront Brewery *Winner*
  • Fred's Frozen Custard & Grill
  • Kawa Ramen & Sushi
  • Layman Brewing
  • Pete’s Pub
  • Purslane

Ramen

  • Hungry Sumo *Winner*
  • Easy Tyger
  • Kawa Ramen and Sushi
  • Tanpopo Ramen & Sushi

Restaurant Open on Christmas Day

  • The Packing House *Winner*
  • Aria
  • Emperor of China
  • Kawa Japanese Restaurant

Restaurant Service

  • Lakefront Brewery *Winner*
  • Purslane
  • Sala Modern Sicilian
  • The Jackson Grill

Restaurant with a View

  • Harbor House *Winner*
  • Café Benelux
  • Lake Park Bistro
  • Lakefront Brewery

Ribs

  • Double B's BBQ *Winner*
  • Carson's Ribs
  • Pitch’s
  • Saz's State House
  • The Packing House

Romantic Restaurant

  • Lake Park Bistro *Winner*
  • Milwaukee ChopHouse
  • Purslane
  • Sala Modern Sicilian
  • The Packing House
  • The Pasta Tree Restaurant & Wine Bar

Sandwich

  • West Allis Cheese & Sausage Shoppe *Winner*
  • Benji's Deli
  • Faklandia
  • Hen's Deli
  • McBob’s Pub & Grill

Seafood Restaurant

  • St. Paul Fish Company *Winner*
  • Carini's Southern Italian
  • Harbor House
  • Maxie’s
  • Sala Modern Sicilian

Soul Food

  • Maxie's *Winner*
  • Atwood BBQ
  • Big Daddy’s
  • Daddy's Soul Food & Grille
  • Plate Pleasures Eatery

Soups

  • The Soup Market *Winner*
  • Beans and Barley
  • Benji's Deli
  • Loup
  • Sala Modern Sicilian

Spanish Restaurant

  • La Merenda *Winner*
  • Amilinda
  • Movida
  • The Spanish Traveler

Steakhouse

  • Five O'Clock Steakhouse *Winner*
  • Eddie Martini’s
  • Mo’s...A Place for Steaks
  • The Jackson Grill
  • The Packing House

Sub Sandwich

  • Cousin Subs *Winner*
  • Chocolate Factory
  • Hen's Deli
  • Suburpia

Supper Club

  • Five O'Clock Steakhouse *Winner*
  • Buckatabon Tavern & Supper Club
  • Joey Gerard’s
  • The Jackson Grill
  • The Packing House

Sushi

  • Hungry Sumo *Winner*
  • 1033 Omakase
  • Kawa Ramen and Sushi
  • Kyoto
  • Screaming Tuna

Taco

  • Guanajuato Mexican Restaurant  *Winner*
  • BelAir Cantina
  • Botanas
  • Cafe Corazon
  • Chucho's Red Tacos
  • Paloma Taco + Tequila

Tapas (Small Plates)

  • La Merenda *Winner*
  • Movida
  • Odd Duck
  • Purslane

Thai Restaurant

  • Thai-namite *Winner*
  • Bangkok House
  • EE-Sane Thai-Lao Cuisine
  • Room Service

Vegan-Friendly Restaurant

  • Twisted Plants *Winner*
  • Beans and Barley
  • Cafe Manna
  • Purslane
  • Strange Town

Vegetarian-Friendly Restaurant

  • Twisted Plants *Winner*
  • Beans and Barley
  • Cafe Manna
  • Purslane

Vietnamese Restaurant

  • Hue Asian Kitchen *Winner*
  • Mekong Café
  • Pho Cali
  • Pho Saigon
  • Vientiane

Wine List

  • Story Hill BKC *Winner*
  • Five O'Clock Steakhouse
  • Mason Street Grill
  • Mo's...A Place for Steaks
  • Purslane
  • Sala Modern Sicilian