Deck the halls with hops and barley — Fa-la-la-la-la, la-la-la-lager! Lowlands’ annual Holiday Rarities Bierklasse is back, this time with three chances to join in the festivities. On December 20th at Hollander Downer, December 21st at Hollander Hilldale, and December 22nd at Café Centraal, explore a wide range of rare winter brews, some of which are exclusive to Lowlands Grand Cafés.

Here’s the bier lineup:

December 20th – Café Hollander Downer

Featured Biers:

Santa Rampage – Welcome Bier

Unibroue Blonde Du L’Enfer

Kapittel Winter

Gulden Draak Calvados

Delirium Noel

Kasteel RaspBarista

December 21st – Café Hollander Hilldale

Featured Biers:

Santa Rampage – Welcome Bier

Unibroue Blonde Du L’Enfer

Kapittel Winter

Delirium Noel

Chouffe N’Ice

Kasteel RaspBarista

December 22nd – Café Centraal

Featured Biers:

Santa Rampage – Welcome Bier

Unibroue Blonde Du L’Enfer

Gulden Draak Calvados

Corsendonk Christmas

Chouffe N’Ice

Kasteel RaspBarista

In addition to these biers, Bierklasse will be serving up holiday snacks and giving a FREE growler of Santa Rampage bier to each klasse attendee! Cheers to Happy Holidays! RSVP today >> https://www.eventbrite.com/e/holiday-rarities-bierklasse-bay-view-tickets-39761758490