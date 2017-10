Milwaukee Psych Fest V: Resistance (indoor/outdoor stages, 12pm)

Saturday May 13th @ Company Brewing (Two stages. One indoor, one outdoor)

12:00-Vocokesh (out)

12:30-Ravi/Lola (in)

1:00-Dirty Dancing (out)

1:30-Black Thumb (in)

2:00-Mark Waldoch (out)

2:30-Bill MacKay (in)

3:00-All Seeing Eyes (out)

3:30-Foreign Goods (in)

4:00-Drugs Dragons (out)

4:30-Calliope (in)

5:00-Snoozy Moon (out)

5:30- Def Harmonic (in)

6: 00- Baby Birds Don't Drink Milk (out)

6:30-Chatham Rise (in)

7:00-Plastic Crimewave Syndicate (out)

7:30-Nest Egg (in)

8:00-Floorian (out)

8:30-Magas (in)

9:00-Flavor Crystals (out)

INSIDE

10:00-Doug Tuttle

11:00-Ancient River

12:00-Kikagaku Moyo

Visuals by Mad Alchemy

11am. $25