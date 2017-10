×

Mon May 8, 2017, 7:30 pm at Wisconsin LutheranCollege (Schwan Hall), 8815 W. Wisconsin Ave. Milwaukee, WI 53226.

Program: Bloch Landscapes, Brahms String Quartet No. 2, Op. 51 inA minor, Auerbach Selections from 24 Preludes for Piano, Op. 41, Dohnanyi PianoQuintet Op.1 No.1 in c minor, with guest pianist Eli Kalman.

For tickets: Wisconsin Lutheran College Box Office 414.443.8802 orat: www.wlc.edu/2017-05-08-Phi lomusica/