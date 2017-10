Heroes of the Week: Voces de la Frontera Members

Read in: English | Spanish

Voces de la Frontera is a membership-based organization fighting for the rights of immigrants and low-wage workers. They organize marches, actions such as “Days Without Immigrants” and run workers centers to offer resources to provide help to those in need. There, immigrants can attend free “Know your rights” workshops about workers’ rights, health and safety on the job; as well as receive help to stop abuses they are facing at work. Deeply multiracial and multi-cultural, the organization started as a newspaper aiming to lift the stories of workers abused in maquiladoras, Mexican factories devoid of workers’ rights, before opening centers in Milwaukee and Racine in 2001.

“Our immediate goal is to win just immigration reform that creates a path to legal status and citizenship for all 11 million undocumented immigrants in this country,” says José Flores, President of the Board of Directors. “Over the long term however, we are fighting for a world where all people live free of poverty and discrimination.”

This year, Voces de la Frontera mobilized over 50,000 people to march against Milwaukee County Sheriff Clarke’s anti-immigrants policies. “Our biggest fight now is against the anti-immigrant state bill AB190, which would force local law enforcement to act like Immigration agents. This bill would seriously harm Wisconsin's economy, as 80% of Wisconsin dairy workers are immigrants,” explains Flores.

The creation of local ID cards in Milwaukee was one of Voces de la Frontera’s major victories. For José Flores, it is particularly significant: when his daughter was born, he was unable to buy the pain medications his wife needed, as neither had a driver license after the state took them away from immigrants in 2007. Voces de la Frontera works to protect people from ever experiencing that.

“We have lived in this country over 20 years. Our kids are here,” says Flores. “We have contributed so much to this country as workers and taxpayers, yet our basic dignity is not respected. And many people suffer so much worse – separation from their family through deportation. I want my kids to be proud of who we are. That is why we fight.”

Voces de la Frontera will be holding a public information forum August 5 at 1 p.m. at South Division High School to talk about their current fights. For more information, go to www.vdlf.org or call Voces’ office at 414-643-1620.

Voces de la Frontera es una organización de membresía que lucha por los derechos de los inmigrantes y trabajadores de bajos salarios. Organizan marchas, acciones como "Días sin inmigrantes" y dirigen un centro de trabajadores para proporcionar recursos para ayudar a los necesitados. Allí, los inmigrantes pueden asistir a talleres gratuitos sobre los derechos de los trabajadores, salud y seguridad en el trabajo. También pueden recibir ayuda para detener los abusos que se enfrentan en el trabajo. Voces también ayuda a las familias para parar las deportaciones.

La organización es profundamente multirracial y multicultural. Comenzó como un periódico con el objetivo de publicar las historias de los trabajadores abusados ​​en las maquiladoras, las fábricas en México cuyos dueños son corporaciones multinacionales hechos después de la implementación de el tratado del comercio libre NAFTA, en que los derechos de los trabajadores no son respetados. Voces abrió sus centros en Milwaukee y Racine en 2001.

"Nuestra meta inmediata es lograr una reforma migratoria justa que crearía un camino al estatus legal y la ciudadanía para todos los 11 millones de inmigrantes indocumentados en este país", dice José Flores, Presidente de la Mesa Directiva de Voces de la Frontera. "A largo plazo, estamos luchando por un mundo donde todas las personas viven libres de pobreza y discriminación".

Este año, Voces de la Frontera movilizó a más de 50,000 personas para marchar en contra de las políticas antiinmigrantes del Sheriff Clarke del condado de Milwaukee. "Otra gran victoria fue la derrota del proyecto de ley anti-inmigrante AB450 en 2016, que hubiera obligado a la policía local de Wisconsin a actuar como agentes de inmigración", explica José Flores.

La creación de tarjetas de identificación locales en Milwaukee en 2016 fue una de las victorias más importantes de Voces de la Frontera. Para José Flores es particularmente importante: cuando nació su hija menor, no pudo obtener los medicamentos para el dolor que su esposa necesitaba para recuperarse, porque ninguno de los dos tuvieron ninguna licencia de conducir después de que el estado los quitó de los inmigrantes en 2007. Voces de la Frontera lucha para que ninguna persona tiene que sufrir una experiencia así.

"Hemos vivido en este país por más de 20 años. Nuestros hijos están aquí. Hemos dado tanto a este país como trabajadores y contribuyentes de los impuestos, y aún así nuestra dignidad básica no es respetada. Mucha gente sufre tanto, como la separación de su familia por la deportación. Quiero que mis hijos se sientan orgullosos de quienes somos. Por eso luchamos".

"Nuestro esfuerzo más importante ahora es nuestra campaña "¿Got milk? ¡no sin inmigrantes!" para derrotar el proyecto de ley antiinmigrante AB190, que obligaría de nuevo a la policía local a actuar como agentes de inmigración," dice Flores. "Exigimos a Scott Walker que bloquee esta ley, que perjudicaría seriamente la economía y comunidad de Wisconsin por animar a miles de familias que salgan del estado. La industria lechera en particular sería devastada." Según USA Today, 80% de los trabajadores lecheros de Wisconsin son inmigrantes.

Voces de la Frontera llevará a cabo un foro informativo para el público el 5 de agosto a la 1pm en la escuela preparatoria South Division para hablar sobre sus luchas actuales. Para obtener más información, visite www.vdlf.org o llame a la oficina de Voces al 414-643-1620.

