Milwaukee Musaik presents:“Kindermusaik, and the kitchen sink!”

Kindermusaik Program:

Claude Debussy: Children’s Corner

Children’s Corner Robert Schumann: Fairy Tales, Op. 132

Fairy Tales, Op. 132 Bohuslav Martinu: “La Revue de Cuisine”

“La Revue de Cuisine” Johann Strauss Jr./A. Schoenberg: Emperor Waltz

Join Milwaukee Musaik for our season finale in a wondrous evening where the musical imagination evokes pantomime, dance and fairy tales.

Performers: Jeanyi Kim and Alexander Mandl, violins; Nathan Hackett, viola; Scott Tisdel, cello; Heather Yarmel, flute; Bill Helmers, clarinet; Rudi Heinrich, bassoon; Matt Ernst, trumpet; Kelsey Molinari, harp; and Stefanie Jacob, piano.

http://www.milwaukeemusaik.org