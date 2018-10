Milwaukee Musaik presents: "Trick or Treat!"

1) Monday, November 5, 2018 at 7:00pm

Wisconsin Conservatory of Music

“TRICK OR TREAT!”

Join us as we commemorate the centennial of Igor Stravinsky's

"Soldier's Tale". Still in the spirit of Halloween, this concert

presents a plethora of musical tricks and treats!

• J. Haydn/Salomon: Symphony No. 94 in G major

“Surprise”, chamber version for Flute, String Quartet and

Piano

• I. Stravinsky: L’Histoire du Soldat Suite for Clarinet, Violin

and Piano

• J. Beranek: Partita Melodica

• R. Strauss/Franz Hasenöhrl: Till Eulenspiegel einmal

anders!

Musaik artists*: Jeanyi Kim, violin; Chi Li, violin; Erin Pipal, viola;

Scott Tisdel, cello, Rip Pretat, bass; Heather Yarmel, flute;

Margaret Butler, English horn; William Helmers, clarinet;

Catherine Chen, bassoon; Krystof Pipal, horn; Stefanie Jacob,

piano.

Ticket Pricing:

- Single tickets $25 | Student w/ID $10 | Season pass $68

- No service fees!

Tickets available at:

www.milwaukeemusaik.org

www.eventbrite.com | search MUSAIK

Venues:

- Wisconsin Conservatory of Music

1584 N Prospect Ave, Milwaukee, WI 53202

(414) 276-5760

- Woman’s Club of Wisconsin

813 E Kilbourn Ave, Milwaukee, WI 53202

(414) 276-5170

*