Seton Catholic Schools Community Resource Fair

Join us to learn more information about health and wellness, housing and utilities assistance, youth programs, immigration services, adult education, food pantry access, and much more! ¡Acompáñenos para obtener información sobre salud y bienestar, asistencia de vivienda y servicios públicos, programas para jóvenes, servicios de inmigración, educación para adultos, acceso a despensas de alimentos, y mucho más!