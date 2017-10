×

Mon Feb 20, 2017, 7:30 pm at Wisconsin Lutheran College (SchwanHall), 8815 W. Wisconsin Ave. Milwaukee, WI 53226.

Program: BeethovenString Quartet in F Op. 14, Bridge Novelletten for String Quartet H. 44,Tchaikovsky String Quartet No. 2 in F Major, Op. 22

For tickets: WisconsinLutheran College Box Office 414.443.8802 or at: http://www.wlc.edu/2017-02-20- Philomusica/

or visit www.philomusicaquartet.com