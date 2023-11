× Expand Photo by Paul Gaudynski "Día de los Muertos" by Paul Gaudynski "Día de los Muertos" by Paul Gaudynski

Photographed at the Día de los Muertos Celebration in the Forest Home Cemetery.

From Judge Cindy Hansen: "This colorful and vibrant portrait of a Dia de los Muertos celebrant is beautifully rendered with careful composition and a direct gaze by the subject into the eye of the camera."