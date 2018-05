Bay View Jazz Fest

In connection with Bay View Gallery Night, this free event showcases some of Milwaukee’s finest jazz musicians. With curatorial input from Milwaukee Jazz Vision, the 2018 edition will feature multiple groups in a variety of Bay View settings.

Venues and performers:

Tonic Tavern

2335 S Kinnickinnic Ave

5:00 pm - Quinten Farr's For The Culture

6:30 pm - Stomata Trio

8:00 pm - Eric Jacobson Organ Quartet

10:00 pm - Kevin Hayden Band

The Highbury Pub

2322 S Kinnickinnic Ave

8:00 pm - Tobias Cainion Trio

10:00 pm - KASE

D14 Brewery and Pub

2273 S Howell Ave

7:00 pm - Tomas Antonic Trio

9:00 pm - Funky Chemists

Urban Bar

2301 S. Logan Avenue

7:00 pm - The B.I.T. Trio

9:00 pm - Hanami (Chicago)

Voyageur Books

2212 S Kinnickinnic Ave

6:00 pm - Jack Grassell and Jill Jensen

7:30 pm - Paul Silbergleit and Clay Schaub

Twisted Path Distillery

2018 S 1st St

8:00 pm - Mrs Fun

9:30 pm - Chad McCullough Trio (Chicago)

The Backyard

2155 S Kinnickinnic Ave

7:30 pm - Jeannine Rivers Quartet

9:00 pm - Sam Neufeld Trio (NYC)

Colectivo

2301 S Kinnickinnic Ave

6:00 pm - Brett Westfahl Quartet

Sam’s Tap

3118 S. Chase Ave

8:00 pm - Joey Niemann Quartet

9:00 pm - Martelle Jossart

Revel Bar

2246 S Kinnickinnic Ave

8:00 pm - Major Vistas (Madison)

10:00 pm - Lili K

Magnet Factory

2424 So. Graham St.

6:30 pm - Juli Wood Trio

Morgan Park

Kinnickinnic Ave. and Holt