Diamond Banks, Tae the Ticket, ADHD, King Bap, Supah, Cash, Pharoah the God, $HUNMILLION$, Timmy C, Bankhead, Siddity Gangg, SupurrDupurr, Jay Lew, Partyat4 w/host FRESH & DJ KTB

Cactus Club 2496 S. Wentworth Ave., Milwaukee, Wisconsin 53207