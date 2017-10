Here's the Complete List of Milwaukee County Parks' 2012 Summer Concerts

Milwaukee County Parks has released its complete schedule of free summer concerts. The takeaway? There\'s a ton of them, from major, weekly events in Boerner Botanical Gardens, Humboldt Park and Cathedral Square, where the popular Thursday-night Jazz in the Park series continues with one of its finest lineups, to scattered and one-off events in Clarke Square, Columbus Park, Gordon Park and Jackson Park. The complete schedule is below.<br /><br /> <blockquote><strong>BOERNER BOTANICAL GARDENS</strong> <br />IN WHITNALL PARK 9400 Boerner Drive • Hales Corners<br />Concerts in the Gardens<br />Sponsored by Wimmer Communities<br /><br />June 14 Milwaukee Symphony Orchestra ~ Conductor Jack Everly 7:30-8:30 pm<br />June 21 Daryl Stuermer Band ~ Guitarist of Genesis & Phil Collins 6:30-8:30 pm<br />June 28 Grace Weber ~ New York Recording Artist 6:30-8:30 pm<br />July 5 High School Musical ~ by Divine Savior Holy Angels H.S. 6:30-8:30 pm<br />July 12 Catch A Wave ~ the music of the Beach Boys 6:30-8:30 pm<br />July 19 Concord Chamber Orchestra ~ a night of the Pops 6:30-8:30 pm<br />July 26 Streetlife With Warren Wiegratz ~ Smooth Jazz 6:30-8:30 pm<br />Aug. 2 The Booze Brothers Band ~ Blues Brothers R&B Revue 6:30-8:30 pm<br />Aug. 9 Swing Nouveau ~ Big Sassy Swing Band 6:30-8:30 pm<br />Aug. 16 Sam Llanas ~ Singer & Songwriter of The BoDeans 6:30-8:30 pm<br />Aug. 23 Paul Cebar Tomorrow Sound ~ R&B, Soul & Afro Rhythms 6:30-8:30 pm<br />Aug. 30 Southbound ~ Allman Brothers & the Grateful Dead 6:30-8:30 pm<br /><br /><strong>CATHEDRAL SQUARE</strong> <br />520 E. Wells Street • Milwaukee<br />Jazz in the Park<br />By East Town Association (Happy Hour 5:00-6:00 pm)<br />http://www.easttown.com/events/jazz-in-the-park<br /><br />June 7 Reverend Raven 6:00-9:00 pm <br /> & the Chain Smokin\' Altar Boys ~ Traditional Blues <br />June 14 JC Brooks & the Uptown Sound ~ Neo-Soul & Funk 6:00-9:00 pm<br />June 21 Kokolo Afrobeat Orchestra ~ New York City Afrobeat 6:00-9:00 pm<br />June 28 D\'CalleSon ~ Fusion Salsa Orquestra 6:00-9:00 pm<br />July 5 We Six ~ Straight-Ahead Jazz Sextet 6:00-9:00 pm<br />July 12-15 Bastille Days Programming <br />July 19 Pete Carney & Ghost Farm ~ Eclectic Hybrid Jazz 6:00-9:00 pm<br />July 26 Orquesta Tumbao ~ Latin Jazz Super Group 6:00-9:00 pm<br />Aug. 2 New Orleans Suspects ~ New Orleans Super Group 6:00-9:00 pm<br />Aug. 9 Natty Nation ~ Roots Rock Reggae & Dub 6:00-9:00 pm<br />Aug. 16 Shaker & the Egg ~ Progressive Swing Band 6:00-9:00 pm<br />Aug. 23 The Right Now ~ Soul & Funk 6:00-9:00 pm<br />Aug. 30 Erotic Adventures of the Static Chicken ~ Acid Jazz & Funk 6:00-9:00 pm<br />Sept. 6 Random Walk ~ Jazz Fusion 6:00-9:00 pm<br /><br /><strong>CLARKE SQUARE </strong><br />2330 W. Vieau Place • Milwaukee<br /><br />July 26 LaChazz ~ Latin Jazz 6:00-8:00 pm<br />National Night Out Celebration<br /><br /><strong>COLUMBUS PARK </strong><br />7301 W. Courtland Avenue • Milwaukee<br /><br />July 11 Collage and Company ~ Smooth Jazz & R&B 6:30-8:30 pm<br /><br /><strong>DINEEN PARK </strong><br />6901 W. Vienna Avenue • Milwaukee<br /><br />Aug. 1 Christopher\'s Project ~ Jazz, Urban, R&B & Funk 6:30-8:30 pm<br /> With The Jazzy Jewels Dancers<br /><br /><strong>GORDON PARK </strong><br />2828 N. Humboldt Boulevard • Milwaukee<br /><br />July 19 Eddie Butts Band ~ Jazz, Blues & R&B 6:30-8:30 pm<br /><br /><strong>GRANT PARK </strong><br />100 E. Hawthorne Avenue (In Picnic Area 5A) • South Milwaukee<br /><br />June 28 Pretty Grimm Band ~ Old Soul & Funk 6:30-8:30 pm<br />Aug. 8 LUVAHL ~ Ethnic Gypsygrass & Country-Punk 6:30-8:30 pm<br /><br /><strong>HUMBOLDT PARK </strong><br />3000 S. Howell Avenue • Milwaukee<br />Chill on the Hill<br />By Bay View Neighborhood Association (Opening Act: 6:00 pm Main Act: 6:30 pm)<br />http://www.bayviewneighborhood.org/chill_on_the_hill<br /><br />June 5 De La Buena ~ Latin Jazz 6:00-8:30 pm <br /> Opener: B.V.M.S. & B.V.H.S. Drumlines<br />June 12 Honky Tonkitis ~ Honky Tonk Country 6:00-8:30 pm<br /> & The Carpetbaggers ~ Country<br /> Opener: Brian Smith from God\'s Outlaw ~ Old School Country<br />June 19 The Squeezettes ~ Power Polka, Pop & Rock 6:00-8:30 pm<br /> Opener: Sophia\'s Heart Chorus ~ Choir<br />June 26 Great Lake Drifters ~ Alternative Americana 6:00-8:30 pm<br /> Vitrolum Republic ~ Classically Infused Folk<br /> Opener: Daley Debutantes ~ Baton & Drum Corps<br />July 3 American Legion Band ~ Traditional Concert Band 6:00-8:30 pm<br />July 10 Opus Jazz ~ Jazz 6:00-8:30 pm<br /> Opener: Nastassja Bates ~ Blues Singer<br />July 17 Fresh Cut Collective ~ Hip Hop, Jazz & Rock Mix 6:00-8:30 pm<br /> Opener: Strong Hearts Step Team<br />July 24 Dick Satan Trio ~ Powerpop Punk 6:00-8:30 pm<br /> The Exotics ~ Surfin\' Rock<br />July 31 I Am Not a Pilot ~ Alternative, Indie & Pop 6:00-8:30 pm<br /> Opener: Magnificent Performing Strings ~ Orchestra <br />Aug. 7 Orpheus ~ Reggae & Ska 6:00-8:30 pm<br /> The Bottom Line ~ Pop & Rock<br /> Opener: Iron Jawed Angels ~ Rock<br /> Family Night <br />Aug. 14 The Gleasons ~ Celtic Bluegrass 6:00-8:30 pm<br /> Opener: Kinsella Academy of Irish Dance <br />Aug. 21 The Barrettes ~ Indie, Pop Punk & Rock 6:00-8:30 pm<br /> Venus in Furs ~ Hard Rock & Punk<br /> Ladies\' Night<br />Aug. 28 D\'CalleSon ~ Fusion Salsa Orquestra 6:00-8:30 pm<br /><br /><strong>JACKSON PARK </strong><br />3500 W. Forest Home Avenue (In Picnic Area 2) • Milwaukee<br />August Nights<br />Sponsored By North Shore Bank<br /><br />Aug. 7 Leahys Luck ~ Irish Folk 6:30-8:30 pm<br />Aug. 14* The Amigos ~ Latino, Calypso & Zydeco 6:30-8:30 pm<br />Aug. 21* 5 Card Studs ~ Las Vegas Style Lounge Band 6:30-8:30 pm<br />Aug. 28 The Happy Dutchmen ~ Real Deal German Polka 6:30-8:30 pm<br /> * Refreshments served by North Shore Ban<br /><br /><strong>JOHNSONS PARK </strong><br />1919 W. Fond du Lac Avenue • Milwaukee<br /><br />Aug. 17 BLAX ~ Hip Hop 6:00-8:00 pm<br /><br /><br /><strong>KOSCIUSZKO PARK</strong><br />AT THE COMMUNITY CENTER 2201 S. 7th Street • Milwaukee<br /><br />July 31 Cache ~ Caribbean & Latin Mix 6:00-8:00 pm<br /> National Night Out Celebration<br /><br /><br /><strong>LAFOLLETTE PARK </strong><br />9418 W. Washington Street • West Allis<br />By Friends of LaFollette Park<br />http://www.friendsoflafollettepark.org/events.html<br /><br />Sept. 8 Garlic Mustard Pickers ~ Celtic 4:00-6:00 pm<br /><br /><strong>Summer Night Movies</strong><br />Veterans Park – Gift of Wings<br />1010 N. Lincoln Memorial Drive<br />7:00 -10:00 pm<br />Aug 8 Puss in Boots (G)<br />Sept 2 Happy Feet Two (PG)<br />Sept 22 Transformers: Dark Side of the Moon (PG 13)</blockquote> <br /> The concert season kicks off with a party in McKinley Park this Saturday, June 2, from 11 a.m. to 4 p.m. featuring New Horizon\'s Band, McMenamin Irish Dancers, COA Youth Drum Band, KT and the Universal Love Band, Seniorgee Dancers, Pink Banana improv comedy, and park history lessons from John Gurda.