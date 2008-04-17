April 17 - April 23

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Milwaukee Brewers vs. St. Louis Cardinals
April 21, 2008
7:05p.m.
www.milwaukeebrewers.com
Location: Miller Park
Phone: 800/933-7890
Milwaukee Brewers vs. St. Louis Cardinals
April 22, 2008
12:05p.m.
www.milwaukeebrewers.com
Location: Miller Park
Phone: 800/933-7890
Milwaukee Brewers vs. Philadelphia Phillies
April 23, 2008
7:05p.m.
www.milwaukeebrewers.com
Location: Miller Park
Phone: 800/933-7890
April 21, 2008
7:05p.m.
www.milwaukeebrewers.com
Location: Miller Park
Phone: 800/933-7890
April 22, 2008
12:05p.m.
www.milwaukeebrewers.com
Location: Miller Park
Phone: 800/933-7890
April 23, 2008
7:05p.m.
www.milwaukeebrewers.com
Location: Miller Park
Phone: 800/933-7890