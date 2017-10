×

Team (First Place Votes) Record Points Last Poll 1 Minnesota-Duluth (14) 31- 8-2 148 2 2 Cornell 21- 9-6 121 6 3 Mercyhurst 30- 3-3 115 1 4 Minnesota ( 1) 26- 9-5 98 3 5 Wisconsin 18-15-3 87 NR 6 Boston University 17- 9-12 86 8 7 Clarkson 23-12-5 51 5 8 Harvard 20- 8-5 35 4 9 Boston College 8-17-10 32 NR 10 New Hampshire 19- 9-5 18 7 10 Providence 15-11-9 18 NR Others Receiving Votes: Ohio State 9, North Dakota 4, St. Lawrence 2, Quinnipiac 1