Badger Men's Basketball releases schedule

The team opens league play early with a December 28 game against Minnesota.

All but three game will be televised. There's a feature on CBS against Michigan State. The team will appear on ESPN or ESPN 2 10-12 times.

The Badgers have a tough end of the season and close regular season play against a likely-ranked Ohio State team.

Day Date Opponent Time TV

SAT. NOV. 6 UW-LA CROSSE (Exhibition) ............................ 7 pm BTN.com

WED. NOV. 10 MINNESOTA STATE (Exhibition) ...................... 7 pm BTN.com

SUN NOV. 14 PRAIRIE VIEW A&M ......................................... 5 PM ESPN3

TUE. NOV. 16 NORTH DAKOTA .............................................. 7 PM ESPN3

Sat. Nov. 20 @ UNLV ........................................................... 6 pm Versus

Disney Old Spice Classic in Orlando, Fla. (Boston College, Cal, Georgia, Notre Dame, Manhattan, Temple, Texas A&M)

Thur. Nov. 25 Manhattan ...................................................... 1 pm ESPN2

Fri. Nov. 26 Texas A&M/Boston College ............................ 11/1:30 pm ESPN/U

Sun. Nov. 28 TBA .................................................................. TBD ESPN/2

WED. DEC. 1 N.C. STATE (ACC/Big Ten Challenge) ............... 6:15 PM ESPN2

SAT. DEC. 4 SOUTH DAKOTA .............................................. 1 PM ESPN3

WED. DEC. 8 UW-MILWAUKEE ............................................. 7:30 PM BTN

Sat. Dec. 11 @ Marquette .................................................. 1:30 pm ESPN2

MON. DEC. 13 GREEN BAY ...................................................... 7 PM BTN

THUR. DEC. 23 COPPIN STATE ................................................. TBD BTN.com

TUE. DEC. 28 MINNESOTA .................................................... 6 PM ESPN2

Sun. Jan. 2 @ Illinois .......................................................... 5 pm BTN

WED. JAN. 5 MICHIGAN ....................................................... 7:30 PM BTN

Tue. Jan. 11 @ Michigan State ............................................ 6 pm ESPN

SAT. JAN. 15 ILLINOIS ........................................................... 2 PM BTN

THU. JAN. 20 INDIANA .......................................................... 8 PM ESPN/2

Sun. Jan. 23 @ Northwestern ............................................. Noon BTN

Sat. Jan. 29 @ Penn State .................................................. 3 pm BTN

TUE. FEB. 1 PURDUE ........................................................... 6 PM ESPN

SUN. FEB. 6 MICHIGAN STATE ............................................ NOON CBS

Wed. Feb. 9 @ Iowa ............................................................ 7:30 pm BTN

SAT. FEB 12 OHIO STATE ..................................................... 1 PM ESPN/2

Wed. Feb. 16 @ Purdue ........................................................ 5:30 pm BTN

SUN. FEB. 20 PENN STATE .................................................... 5 PM BTN

Wed. Feb. 23 @ Michigan ..................................................... 5:30 pm BTN

SUN. FEB. 27 NORTHWESTERN ............................................. 5 PM BTN

Wed. March 2/3 @ Indiana ........................................................ 7:30/8 pm ESPN/BTN

Sun. March 6 @ Ohio State ................................................... TBD CBS/ESPN/BTN

Thu.-Sun. March 10-13 Big Ten Tournament (Indianapolis, Ind.)