April 9 - April 13

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Milwaukee Brewers vs. Cincinnati Reds
April 9, 2008
7:05 p.m.
www.milwaukeebrewers.com
Location: Miller Park
Phone: 800/933-7890
Milwaukee Brewers vs. Cincinnati Reds
April 10, 2008
12:05p.m.
www.milwaukeebrewers.com
Location: Miller Park
Phone: 800/933-7890
Milwaukee Admirals vs. Houston
April 11, 2008
7p.m.
www.milwaukeeadmirals.com
Location: Bradley Center
Phone: 414/276-4545
Milwaukee Bucks vs. New Jersey Nets
April 12, 2008
7:30p.m.
www.bucks.com
Location: Bradley Center
Phone: 414/227-0500
April 9, 2008
7:05 p.m.
www.milwaukeebrewers.com
Location: Miller Park
Phone: 800/933-7890
April 10, 2008
12:05p.m.
www.milwaukeebrewers.com
Location: Miller Park
Phone: 800/933-7890
April 11, 2008
7p.m.
www.milwaukeeadmirals.com
Location: Bradley Center
Phone: 414/276-4545
April 12, 2008
7:30p.m.
www.bucks.com
Location: Bradley Center
Phone: 414/227-0500